София, 25 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного агентства Болгарии предотвратили на КПП «Капитан Андреево» в районе болгарско-турецкой границы незаконный вывоз из страны крупной партии валюты. Об этом 25 мая сообщает софийская информационная служба News. bg.

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Согласно официальным данным, 24 мая в салоне автобуса с турецкой регистрацией, следовавшего из Румынии в Турцию через Болгарию, были обнаружены сумки с 364 250 британскими фунтами и 210 630 евро. Ни водитель транспортного средства, ни 25 пассажиров не смогли объяснить происхождение валюты.

Указанные средства изъяты.

Ведется следствие.