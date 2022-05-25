Москва, , 15:21 — REGNUM Сегодня, 25 мая, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,54%, до 57,1 рубля. Евро теряет скромные 0,04%, торгуясь по 58,52 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня на открытии торгов в России рубль продолжил уверенно укрепляться к основным валютам, однако в последние часы на рынке наблюдается некоторый отскок.

Рынок в целом проигнорировал запрет США на выплату Минфином РФ по его облигациям, довольно быстро было объявлено, что все выплаты будут произведены в рублях.

Центробанк РФ назначил на 26 мая внеочередное заседание по вопросу учетной ставки — видимо, данные по инфляции, которые будут опубликованы сегодня, покажут дальнейшее снижение цен, поэтому регулятор решил снизить ставку на две недели раньше, чем планировалось.

Большинство участников рынка полагают, что ставка будет снижена на 2 процентных пункта, до 12%, но некоторые допускают снижение и до 11 и даже 10 процентов.

Вкупе с другими принятыми на днях решениями по смягчению валютного режима эти ожидания дали повод сыграть против рубля.

Однако пока сальдо внешней торговли продолжает увеличиваться, так что сломить укрепление российской валюты будет не так просто», — считает эксперт.

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