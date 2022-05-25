Пхеньян, , 15:21 — REGNUM КНДР сообщила о случаях заражения коронавирусом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на еженедельный отчет ВОЗ.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, с 13 по 18 мая в КНДР было зарегистрировано 1,62 млн случаев заражения лихорадкой и 23 случая смерти, связанных с ней.

Известно, что данные были предоставлены международной организации через неделю после того, как 12 мая на заседании Политбюро было впервые объявлено о первых случаях заражения.

В документе отмечается, что в КНДР был обнаружен подштамм «Омикрона» BA.2. О вакцинации жителей страны не сообщается.

По данным ЦТАК, общее число случаев заболевания «неустановленной лихорадкой», которая предположительно может быть COVID-19, увеличилось за сутки в КНДР на 115,9 тыс. Человек и составило более 3,06 млн.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения обратилась к КНДР с просьбой предоставить сведения о ситуации с заболеаемостью коронавирусной инфекцией.

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