Литл-Рок, США, , 15:20 — REGNUM Побуду в предварительных выборах республиканцев в Конгресс одержала 24 мая Сара Сандерс, бывший пресс-секретарь в администрации Дональда Трампа, сообщает New York Post.

Выборы в США Whitehouse.archives.gov

Сандерс, дочь бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, получила поддержку бывшего президента и легко победила радиоведущего Дока Уошберна с 82,2% против его 17,8% с гонкой, объявленной на основе 34% отчетов избирательных участков.

Сандерс объехала штат и провела кампанию в поддержку консервативных ценностей, уделяя особое внимание образованию, экономическому развитию и восстановлению рабочих мест и инфраструктуры штата.

«Мы должны работать лучше, и это начинается с базового уровня — сделать всё, чтобы детей учили, а не внушали им идеологию, чтобы больше возможностей было у родителей, а не у правительственных бюрократов, и чтобы мы готовили детей к работе, а не к пожизненной зависимости от правительства», — отметила она во время своей кампании.

Сандерс считается фаворитом на предстоящих в ноябре выборах и в случае победы она сменит губернатора-республиканца Асу Хатчинсона. Скорее всего, она сразится с демократом Крисом Джонсом, инженером-ядерщиком и протестантским пастором.