Бывший пресс-секретарь Трампа Сандерс победила в праймериз в Арканзасе
Литл-Рок, США, 25 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Побуду в предварительных выборах республиканцев в Конгресс одержала 24 мая Сара Сандерс, бывший пресс-секретарь в администрации Дональда Трампа, сообщает New York Post.
Сандерс, дочь бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, получила поддержку бывшего президента и легко победила радиоведущего Дока Уошберна с 82,2% против его 17,8% с гонкой, объявленной на основе 34% отчетов избирательных участков.
Сандерс объехала штат и провела кампанию в поддержку консервативных ценностей, уделяя особое внимание образованию, экономическому развитию и восстановлению рабочих мест и инфраструктуры штата.
Сандерс считается фаворитом на предстоящих в ноябре выборах и в случае победы она сменит губернатора-республиканца Асу Хатчинсона. Скорее всего, она сразится с демократом Крисом Джонсом, инженером-ядерщиком и протестантским пастором.