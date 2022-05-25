Москва, , 15:20 — REGNUM Транспортная отрасль России отличается наиболее высоким уровнем износа основных средств — более половины парка всех основных средств находятся в состоянии полного физического износа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Так он прокомментировал призывы президента РФ Владимира Путина форсировать развитие транспортной инфраструктуры России.

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«Для РФ жизненно важно форсировать развитие транспортной инфраструктуры как можно скорее, — сказал Мастеров. — В условиях масштабных санкций, необходимости форсированного развития и модернизации экономики, снижения зависимости от импорта, а также с учетом больших территорий РФ модернизация транспортной системы является одной из важнейших задач, без которых рассчитывать на полноценное экономическое развитие не приходится».

Он подчеркнул, что от логистики зависит как бесперебойное функционирование экономики, так и конечная себестоимость продукции.

«Сбои в логистических цепочках поставок ведут к сбоям в производстве, удорожанию транспортировки, что в конечном счете ведет к товарному дефициту и неизбежному росту себестоимости, запуская трудно контролируемые инфляционные процессы с угрозой перехода их в стагфляцию, — подчеркнул экономист. — Налаживание полноценного, бесперебойного, максимально быстрого и комфортного транспортного сообщения между регионами является залогом успешного развития самих регионов, стимулирования роста их экономического, научного и промышленного потенциала».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что внутрироссийская транспортная инфраструктура пока не обладает достаточной пропускной способностью.

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