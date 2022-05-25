Рязань, 25 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки 57 пациентов завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в федеральном оперативном штабе. В ковид-госпитали поступили ещё 17 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 120 952 носителя инфекции. Справился с заражением 116 571 человек.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 378 пациентов, в ом числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.