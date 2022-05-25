Рязанские врачи выписали с выздоровлением 57 ковид-пациентов
Рязань, 25 мая, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки 57 пациентов завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в федеральном оперативном штабе. В ковид-госпитали поступили ещё 17 человек.
(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
Анализ на коронавирус
С начала пандемии в Рязанской области выявлено 120 952 носителя инфекции. Справился с заражением 116 571 человек.
Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 378 пациентов, в ом числе один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.