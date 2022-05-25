Москва, 25 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. На финале Кубка России по футболу между московскими клубами «Спартак» и «Динамо» выступит певица Максим. Об этом 25 мая она сообщила в своём Telegram-канале.

Скриншот видеообращения МакSим в YouTube Марина Абросимова (МакSим)

Финал Кубка России состоится 29 мая на стадионе «Лужники», игра начнётся в 17:00 мск. Максим выступит после матча, начало её выступления запланировано на 18:30 мск.

Добавим, что песня «Знаешь ли ты» в исполнении Максим пользуется большой популярностью у фанатов «Спартака», которые исполняют её во время матчей.