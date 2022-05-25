Москва, 25 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. К сожалению, украинская сторона не проявила конструктивного подхода. Конфликт можно было остановить ранее, приняв российские требования заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«В таком случае Украина не только сохранила бы жизни тысяч своих граждан, но и значительные территории — пришлось бы признать только независимость Донецкой и Луганской областей и российский статус Крыма.

Но в Киеве решили сражаться до последнего украинца. А поскольку российская сторона ведет боевые действия очень аккуратно, стараясь не вредить мирному населению, которым прикрываются ВСУ, этот процесс затянется и по времени и по территории. Теперь уже российским войскам придется брать под контроль все новые и новые области Украины.

Причем в интересах российских же войск поддержание порядка и нормальной хозяйственной деятельности на территориях, оказавшихся под ее контролем. К этому неизбежно приходится привлекать мирное население.

Сделать это, не гарантировав людям, что они не будут выданы на расправу националистам, невозможно. Поэтому единственным выходом остается присоединение этих территорий к России.

Причем те незаконные и деструктивные санкции, которые вводят страны Запада, фактически, не оставляют аргументов тем, кто мог бы быть против таких шагов из опасения ухудшения отношений с Западом.

Фактически, киевские власти и их хозяева в Вашингтоне сами сделали все для того, чтобы как можно больше территорий нынешней Украины вошли в Россию», — высказал свое мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, у Запорожской области только одно будущее — она должна войти в состав Российской Федерации, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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