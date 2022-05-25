Салехард, , 15:18 — REGNUM На Ямале в 2021 году было проведено 737 высокотехнологичных операций. Это на 39% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Операция

Средняя стоимость одного случая оказания высокотехнологической помощи превысила 255 тысяч рублей.

На заседании комитета Заксобрания Ямала Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) отчитался о четырёх миллионах визитах ямальцев в поликлиники в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области парк скорой медицинской помощи пополнился 16 новыми автомобилями.

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