Москва, , 15:18 — REGNUM Отложенный эффект санкций не окажет на Россию шокового воздействия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, существует угроза отложенного эффекта санкций. Эксперты говорят об осени 2022 года. Но он НЕ будет носить шоковый характер и в той или иной степени преодолеваем, — убеждена Ковалева. — Международная кооперация России с западными партнерами сейчас заморожена, торговые цепочки переориентируется на другие каналы поставок и продаж, они постепенно восстанавливаются. Предпринимаются меры по поддержке бизнеса и населения».

Кроме того, рассуждая о том, почему российская экономика оказалась крепче, чем рассчитывали на Западе, Ковалева отметила прочность платежной системы России, которая к настоящему моменту позволяет в полном объеме проводить платежи и расчеты на территории РФ.

«Одновременно и банковская система продемонстрировала финансовую устойчивость, — сказала Ковалева. — Если отдельные банки и сталкиваются с угрозой потери финансовой устойчивости, в этом случае они могут обратиться за помощью к Банку России, в распоряжении которого имеется широкий спектр мер поддержки и финансового оздоровления. В целом на настоящий момент уровень надежности банковской системы России достаточен, и у Банка России имеются инструменты и механизмы для ее поддержания».

По ее словам, запас прочности банковской системы, сформировавшийся в период пандемии, частично подготовил российские банки к новым «потрясениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что российская экономика в целом и платежные системы в частности хорошо адаптируются к новым условиям.

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