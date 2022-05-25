Москва, , 15:15 — REGNUM Значение курса рубля, которое наблюдается в настоящее время, это некий баланс между интересами импортеров и экспортеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева. Так она прокомментировала данные министерства экономического развития, согласно которым укрепление рубля достигло пиковых значений.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Следует выделить два важных фактора, говорящих в пользу укрепления, — сказала Ковалева. — Курс рубля по отношению к иностранной валюте должен одновременно удовлетворять экспортеров и импортеров продукции и услуг. Текущее значение курса рубля — это некий баланс между интересами импортеров и экспортеров. Сейчас преимущество за экспортом. Кроме того, укрепление рубля влияет на рентабельность в капиталоемких видах деятельности, ориентированных в основном на внутренний спрос. Это как нельзя лучше отвечает текущей ситуации в экономике России. Крепкий рубль сейчас выгоден для российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс рубля продолжает укрепляться и удерживать позиции около многолетних максимумов.

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