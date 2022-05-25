Москва, 25 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Значение курса рубля, которое наблюдается в настоящее время, это некий баланс между интересами импортеров и экспортеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева. Так она прокомментировала данные министерства экономического развития, согласно которым укрепление рубля достигло пиковых значений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Следует выделить два важных фактора, говорящих в пользу укрепления, — сказала Ковалева. — Курс рубля по отношению к иностранной валюте должен одновременно удовлетворять экспортеров и импортеров продукции и услуг. Текущее значение курса рубля — это некий баланс между интересами импортеров и экспортеров. Сейчас преимущество за экспортом. Кроме того, укрепление рубля влияет на рентабельность в капиталоемких видах деятельности, ориентированных в основном на внутренний спрос. Это как нельзя лучше отвечает текущей ситуации в экономике России. Крепкий рубль сейчас выгоден для российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс рубля продолжает укрепляться и удерживать позиции около многолетних максимумов.