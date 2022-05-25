Сыктывкар, , 15:15 — REGNUM В нескольких районах Коми объявлено штормовое предупреждение — с 18 часов 25 мая до 6 часов утра 26 мая в отдельных юго-восточных, центральных и северных районах ожидается усиление ветра и сильный дождь, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Гроза Pixabay.com

«До 18 часов 26 мая местами ожидаются грозы, усиление ветра восточной четверти до 7-12 м/с (порывы до 15-20 м/с)», — уточнили в ведомстве.

Штормовое предупреждение объявлено в Троицко-Печорском, Вуктыльском, Сосногорском, Ухтинском, Удорском, Ижемском, Усть-Цилемском, Печорском, Усинском, Интинском, Воркутинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Канаде из-за грозы погибли десять человек.