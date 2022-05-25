Джакарта, , 15:14 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли167 110 141 человек, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Количество людей, которым была введена первая доза вакцины от коронавируса, превысило 200 миллионов человек.

С другой стороны, правительство Индонезии ввело ревакцинацию, которую прошли44 778 382 человек.

Правительство Индонезии поставило цель для достижения коллективного иммунитета привить208 265 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 315 случаев заражения коронавирусом.

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