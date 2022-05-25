Москва, , 15:14 — REGNUM Выступая в качестве младшего партнера США, Европейский союз вынужден жертвовать своей политической и экономической самостоятельностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Дальнейший резкий рост цен на сырьевые товары, ужесточение финансовых условий по мере роста процентных ставок, новые сбои в глобальных цепочках поставок и повышенная неопределенность — все это будет сказываться на росте экономики европейских стран в течение 2022 года, — сказал он. — Сильнейший удар по экономике Евросоюза нанес Европейский центральный банк, который активно проводил денежно-кредитную политику количественного смягчения и напечатал около 3,35 триллиона евро с начала 2020 года».

Как пояснил Ильинский, именно эти искусственно вкачанные ЕЦБ в экономику еврозоны евро и пытается нейтрализовать рекордно высокая инфляция, которая обесценивает сбережения европейцев.

«Выступая в качестве младшего партнера США, Европейский союз вынужден жертвовать своей политической и экономической самостоятельностью в геополитических интересах мирового гегемона», — также добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, какая судьба ждет европейский бизнес, если ЕС окончательно лишится российских энергоносителей.

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