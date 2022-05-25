Степанакерт, , 15:14 — REGNUM Одним из ключевых прав народов является право на самоопределение. Об этом заявил в соцсети Twitter госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля, который после встречи в Брюсселе глав Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева вместо названия «Нагорный Карабах» использовал понятие «этническое армянское население Карабаха».

«Надеюсь, что, говоря о правах и безопасности этнического армянского населения в Карабахе, председатель Евросовета имел в виду также право на самоопределение как ключевое право Арцаха/Нагорного Карабаха в данном случае», — написал Бегларян.

Стоит отметить, что на заявление Мишеля также негативно отреагировали в парламенте Нагорного Карабаха. Депутаты в совместном заявлении отметили, что впервые за 30 в Брюсселе стали использовать термины, которыми оперирует Баку.

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