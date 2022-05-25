Москва, , 15:12 — REGNUM Если экономика ЕС останется без российских энергоносителей, то европейский бизнес будет отброшен в далеко прошлое без всяких перспектив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Торговая война между США и Китаем вносит весомый вклад в снижение темпов роста европейской экономики, — сказал Ильинский. — Добровольно-принудительный отказ европейских экономик от российских энергоносителей отбрасывает европейский бизнес назад в далекое прошлое и лишает его всяких перспектив повышения конкурентоспособности на мировых рынках в среднесрочном периоде. Пандемия коронавируса вызвала массовые локдауны в Европе и лишила многие европейские страны огромных доходов от многочисленных китайских и российских туристов».

По его словам, выход Великобритании из ЕС экономически ослабил еврозону и увеличил транзакционные издержки для европейского бизнеса.

«В девяти странах Евросоюза инфляция стала двузначной в марте–апреле 2022 года, а в Эстонии достигла небывалого уровня в 19%», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что из-за стремительного старения населения европейская экономика рискует получить смертельный удар.

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