Москва, 25 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России прекратила дело в отношении «Яндекса» о дискриминации сторонних сервисов в поиске, сообщили 25 мая в пресс-службе ведомства.

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«ФАС России прекратила антимонопольное дело в отношении «Яндекса». Выполнение компанией предупреждения позволило защитить конкуренцию на рынке интернет-поиска и создать недискриминационные условия деятельности для всех его участников», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, против «Яндекса» было возбуждено дело за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании грозил оборотный штраф.

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