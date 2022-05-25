Ростов-на-Дону, 25 мая 2022, 15:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону последний звонок прозвенел более чем для 14 тыс. выпускников. Более 500 из них — претендуют на медали. Об этом сегодня, 25 мая, в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
«За школьные годы ребята очень хорошо себя проявили. Более 500 человек претендуют на получение медали, большинство из них были круглыми отличниками. Также юные ростовчане демонстрировали высокие достижения в творчестве и спорте. 944 старшеклассника награждены знаками «Отличник ГТО», — отметил он.
Ростовский сити-менеджер пожелал выпускникам удачи, благополучия и добра, а также поблагодарил педагогов за бесценный труд.