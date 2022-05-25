Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону последний звонок прозвенел более чем для 14 тыс. выпускников. Более 500 из них — претендуют на медали. Об этом сегодня, 25 мая, в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Колокольчик для первого и последнего звонка в школе Александр Погожев © ИА REGNUM

«За школьные годы ребята очень хорошо себя проявили. Более 500 человек претендуют на получение медали, большинство из них были круглыми отличниками. Также юные ростовчане демонстрировали высокие достижения в творчестве и спорте. 944 старшеклассника награждены знаками «Отличник ГТО», — отметил он.

Ростовский сити-менеджер пожелал выпускникам удачи, благополучия и добра, а также поблагодарил педагогов за бесценный труд.