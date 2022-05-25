Москва, , 15:11 — REGNUM Европейские страны вошли в новую реальность — низкие темпы роста, небывало высокий уровень инфляции и растущая безработица, особенно высокая среди молодежи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал информацию о том, что Еврокомиссия ухудшает свои прогнозы по росту экономики ЕС в 2022 году.

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«Экономика еврозоны выросла на скромные 0,3% в I квартале 2022 года и устойчиво демонстрирует низкий уровень роста за последние полгода. Это привело к значительному ухудшению прогнозов роста экономики ЕС на 2022 год, — сказал Ильинский. — Экономический рост в Европе продолжит замедляться, и среднесрочные перспективы ЕС выглядят весьма мрачно из-за существующих экономических, политических и демографических проблем Европы. Европейские страны вошли в новую реальность — низкие темпы роста, небывало высокий уровень инфляции и растущая безработица, особенно высокая среди молодежи».

По его словам, произошел необратимый отход от принципов глобализации и свободы торговли к политически обусловленному кондовому протекционизму.

«Демографическое старение европейского населения наносит смертельный удар по объединенному рынку труда ЕС. Снижение предложения труда ведет к росту заработной платы и подталкивает инфляцию на все новые высоты», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис рассказал о плохом самочувствии европейской экономики.

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