Москва, 25 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Ярким показателем полного упадка политической культуры т. н. «коллективного Запада» является недавняя речь президента Польши Анджея Дуды, с которой он выступил в Верховной Раде Украины во время своего визита в Киев. Об этом 25 мая говорится в заявлении Службы внешней разведки России (СВР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуда

«В Службе внешней разведки Российской Федерации обратили внимание на выступление президента Польши Дуды в Верховной раде Украины 22 мая сего года. Оно стало ярким свидетельством полного упадка политической культуры «коллективного Запада». Характерным в этом смысле является заявление поляка о том, что «у свободного мира сегодня — лицо Украины», — отмечается в заявлении.

Также в нем указывается, что после речи Дуды в памяти «невольно всплывают» картины массовой сдачи в плен украинских нацистов из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), каковых в Киеве и столицах стран Запада называют «подлинными героями современности».

При этом отмечается, что тела сдавшихся в плены киевских боевиков покрыты татуировками с нацистской символикой, изображениями фашистских преступников, их человеконенавистническими лозунгами, а также сатанинскими и расистскими символами.

«Остается поблагодарить президента Польши за то, что он раскрыл истинное лицо «свободного мира». По крайней мере, теперь ни у кого не осталось сомнений в том, на кого США и их союзники делают ставку в продвижении своих представлений о свободе и демократии, а также какую незавидную участь они готовили Украине и ее гражданам», — добавляется в сообщении.

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