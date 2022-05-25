Москва, 25 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В целом тема объявления России технического дефолта периодически поднимается с начала агрессивного санкционного давления на нашу страну, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Однако важно учитывать, что в настоящее время этот вопрос рассматривается нашими внешними кредиторами, и в первую очередь США, в качестве инструмента политического давления, а не решения финансовых взаимоотношений.

Это, к слову, характерная метаморфоза, она за прошедшие месяцы постигла немало «деловых» аспектов взаимоотношений между Россией и зарубежными странами.

Хотя реальность технического дефолта из-за невозможности оплаты Россией процентов по своим суверенным бондам весьма высока, она далеко не стопроцентна, поскольку существует необходимый процентный минимум кредиторов, который должен инициировать данный процесс.

Вместе с тем, очевидной причиной данной неспособности нашей страны погашать свои обязательства стало санкционное давление на Россию, то есть независящее от нас обстоятельство — классический форс-мажор, если можно так сказать.

Для многих суверенных бондов России такая ситуация является условием альтернативной выплаты в российской национальной валюте. Ещё один важный момент: любые санкции являются обоюдоострым мечом — по вполне понятным причинам, они бьют и по стороне, которая их вводит.

В условиях дефолта интересы кредиторов также попадают под удар, а значит, далеко не все они будут заинтересованы в таком развитии событий. К тому же, сейчас удовлетворение их требований может стать весьма проблематичным.

Наконец, важно учитывать, что в нынешних условиях де-факто экономической блокады нашей страны и её изоляции от международных финансовых рынков тот урон, который технический дефолт может нанести России, по сути, весьма невелик.

Отток иностранных инвестиций, инфляция, проблемы с привлечением зарубежных кредитных средств страшен для государства, глубоко интегрированного в глобальную экономику (причём зависимость здесь прямая).

Сейчас же большинство граждан могут и вовсе не заметить его наступления; некоторые проблемы могут быть у организаций, работающих на внешних рынках, особенно, если государство является их соучредителем или акционером (соответственно, могут пострадать сотрудники таких компаний).

Но в целом, на фоне санкционного давления, последствия гипотетического дефолта для населения будут весьма сглаженными. Разумеется, как и во всех сложных ситуациях, простым гражданам стоит избегать паники и здраво относиться к своему финансовому поведению.

Как мы можем видеть по последним заявлениям политиков, по данному вопросу уже есть политическое решение. Как оно будет выглядеть с финансово-экономической точки зрения — покажет время», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия министерства финансов США, позволявшая России обслуживать свой внешний долг, прекратила своё действие.

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