Москва, 25 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Экономика РФ нуждается в снижении ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявила декан юридического факультета финансового университета при правительстве РФ Гульнара Ручкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Как правило, ключевую ставку снижают в период замедления экономики, чтобы взбодрить рынок. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Получив кредит у ЦБ, банки дают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который чуть выше процента ЦБ РФ. Снижение ключевой ставки делает деньги более дешевыми для коммерческих банков. Коммерческие банки, в свою очередь, снижают ставки по кредитам и депозитам. Так, с помощью ключевой ставки Банк России может влиять на экономику страны», — сказала Ручкина.

По ее словам, ввиду постепенного снижения инфляции в России, также постепенно будет опускаться ключевая ставка ЦБ РФ.

«Уже в июне 2022 года базовая ставка снизится до 13%, осенью ожидается снижение до 12%, а к концу 2022-го и началу 2023-го возможно снижение до 11%», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ручкина объяснила, почему ЦБ РФ будет понижать ключевую ставку.