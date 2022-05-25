Архангельск, 25 мая, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Архангельской области приняли закон, продлевающий льготный режим для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения и патентной системе, сообщает пресс-служба облсобрания.

Retainability.com Предприниматели

«Нулевые ставки по налогам будут действовать до 31 декабря 2024 года. Закон крайне актуален и направлен на создание максимально комфортных условий для людей, которые хотят заняться предпринимательской деятельностью», — пояснил председатель комитета областного Собрания по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике Сергей Моисеев.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о снижении налоговой ставки для ряда предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения,был принят в Архангельской области в 2019 году. Его принятию предшествовал отток предпринимателей из региона — область была одним из самых «дорогих» субъектов РФ для ведения бизнеса.