Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Представители организаций, объединяющих ленинградских блокадников и детей блокады, поддерживают идею об увековечивании памяти Даниила Ивановича Кютинена, пекаря Левашовского хлебозавода Ленинграда, умершего от голода на своем рабочем месте в феврале 1942 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Бывшее здание Левашовского хлебозавода в процессе приспособления к современному использованию

Как считают блокадники, память пекаря можно увековечить в форме памятной доски или даже памятника.

«Мы не возражаем. Тем более это связано с блокадой и мы связаны с блокадой, поэтому мы только за», — сказала корреспонденту ИА REGNUM глава региональной общественной организации «Ленинградский Союз Дети блокады — 900» Валентина Беляева.

Она предположила, что решить вопрос с памятной доской будет проще, чем с памятником или бюстом.

«Знаете, памятник, наверное, эти слишком громко будет и, я думаю, денег не найдётся у города, надо же и проект памятника, это такая долгая процедура, это годы… А доску, наверное, легче. Где-нибудь прибить её у хлебозавода, где ушли люди на войну, погибли», — считает Беляева.

Как вариант, мемориальную доску блокадному пекарю можно разместить у бывшего Бадаевского хлебозавода (ныне ОАО «Каравай»). В блокадной организации также отметили, что к ним можно обращаться, если необходима моральная поддержка этой идеи.

Как сообщало ИА REGNUM, в комитете по культуре Санкт-Петербурга заявили, что предложений увековечить память Даниила Кютинена в Смольный не поступало, но не ответили на вопрос о том, готовы ли власти города сами инициировать такое увековечивание.