Саратов, , 15:04 — REGNUM В гимназии города Саратова во время урока физической культуры пострадала ученица пятого класса. Прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

На занятиях физкультурой в школьном спортзале. 1960-е

Установлено, что школьница получила травму на уроке физкультуры из-за отсутствия надлежащего контроля за безопасностью учащихся и их поведением со стороны сотрудников гимназии.

В связи с допущенными нарушениями заместителя директора оштрафовали на 10 тыс. рублей. В адрес руководителя учреждения прокуратура внесла представление.

ИА REGNUM напоминает, 30 ноября 2021 года ученица второго класса в свердловской школе получила на уроке физкультуры тяжелую травму.

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