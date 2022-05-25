Красногорск, 25 мая, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Две новые детские поликлиники планируется построить на территории Подмосковья. Об этом 25 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

Yarregion.ru Поликлиника

На данный момент под строительство объектов переданы два земельных участка общей площадью порядка 12 тыс. кв. м. в подмосковных городах Пушкино и Чехово. В медучреждениях планируется разместить педиатрическое отделение, кабинеты для приема врачей узких специальностей, комнаты здорового ребенка и кормления детей, а также кабинетов функциональной диагностики и реабилитации. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2025 году.

«Детские поликлиники построят в рамках президентского проекта «Здравоохранение» в Пушкино в проезде Розанова на земельном участке площадью более 5,5 тыс. кв. м. на 400 помещений в смену, а также в Чехове на участке площадью более 6 тыс. кв. м. на 500 посещений», — сказал министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.