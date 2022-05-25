Москва, , 15:03 — REGNUM Как только глава Счетной палаты Алексей Кудрин займется активами зарубежных компаний в рамках СРП «Сахалин — 2», тут же попадет в санкционный список. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая, об этом завил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Как только Алексей Леонидович займется активами зарубежных компаний в рамках СРП «Сахалин-2», и вернем нам то, что сегодня принадлежит японским компаниям и английским, он сразу попадет в список санкционный», — сказал Володин.

«И мы его примем в свои ряды, потому что депутаты все Государственной думы в этом списке», — добавил он.

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