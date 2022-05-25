Москва, 25 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Заморозка активов российских бизнесменов — это подобие реванша, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская

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«Больше всего в отечественную экономику вложили Люксембург, Нидерланды и Великобритания. Теперь, в силу сложившихся обстоятельств, ЕС пытается если не вернуть, то, по крайней мере, получить компенсацию.

Подобием реванша может стать «заморозка» активов. До сих пор Люксембург остается «налоговым раем в сердце Евросоюза».

Например, «Альфа Банк» через кипрскую фирму принадлежит европейской конторе из Люксембурга», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках введенных антироссийских санкций Европейский союз заморозил активы бизнесменов из РФ на общую сумму порядка €10 млрд.

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