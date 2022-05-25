Донецк, 25 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Жители освобождённого Светлодарска (ДНР) поблагодарили военных Народной милиции ЛНР за поздравительные открытки, полученные в дни киевской оккупации. Видео общения военнослужащих и жителей опубликовал телеграм-канал НМ ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

На кадрах местные жители рассказали, что на 9 Мая получили от ЛНР поздравительные открытки, доставленные в оккупированный город с помощью артиллерии.

Специальные капсулы с полиграфией используются обычно для доставки листовок с предложением капитуляции. В праздничный день луганские военнослужащие отправляли с помощью орудий поздравления.

«Поздравительные открытки прилетели. Приятно, очень приятно, не ждали. Собирали — дома у нас лежат», — рассказала женщина.

Сейчас отправители и получатели поздравлений встретились.