Молдавия, 25 мая, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Посол России в Кишинёве Олег Васнецов 25 мая принял председателя фракции парламента Молдавии «Блок коммунистов и социалистов» Зинаиду Гречаную и члена исполкома Партии социалистов Ольгу Чеботарь. Об этом сообщает пресс-служба партии.

President.gospmr.org Олег Васнецов

Сообщается, что стороны обсудили задержание почётного председателя ПСРМ Игоря Додона и возбуждения против него уловных дел по статьям «Пассиная коррупция», «Измена родине» и другим.

«В партии уверены, что открытые против него уголовные дела носят заказной политический характер и являются частью плана правящего режима по подавлению оппозиции и прежде всего ликвидации Партии социалистов как крупнейшей оппозиционной силы», — отметили в пресс-службе.

Представители партии также заявили российскому послу, что внешние силы стараются втянуть Молдавию в конфликт, а власти этому не препятствуют. Гречаная и Чеботарь заявили о стремлении партии сохранить нейтралитет республики.

Стоит отметить, ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя задержание Додона на 72 часа, заявил, что Москва считает это внутренним делом Молдавии. При этом российское дипведомство будет следить за развитием ситуации. Олег Васнецов