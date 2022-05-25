Москва, 25 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Федот Тумусов (СРЗП) предложил губернаторам Дальневосточного федерального округа перенять опыт Москвы и объявить «ковидную амнистию».

Правительство Забайкальского края Медицинские маски

«Обращаюсь к правительствам Дальневосточного федерального округа: не пора ли перенять московский опыт? Все мы видим, что происходит с темпами инфляции. Ковид кончился. Так не стоит ли поделиться деньгами с людьми?» — рассуждает Тумусов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин объявил «ковидную амнистию». Амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19.