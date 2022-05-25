Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:16 — REGNUM В Ярославской области на развитие туризма потратят 50 миллиардов рублей. Об этом сообщает департамент туризма Ярославской области.

Плещеево озеро и Переславль-Залесский Plesheevo-lake.ru

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о ряде туристических объектов, которые собираются создать в регионе.

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На строительство и модернизацию туристическим объектов будут направлены как государственные деньги, так и средства из внебюджетных источников.

В Угличе в рамках инвестиционного проекта «Домковка» построят пятизвёздочный гостиничный комплекс за 4,5 миллиарда рублей, которые привлекут при помощи инвестиций и поддержки корпорации Туризм. РФ. Помимо этого городу выдадут инфраструктурный кредит на 1 миллиард рублей и при помощи инвесторов восстановят торговые ряды — привлечь собираются свыше 3 миллиардов.

В Рыбинском районе внебюджетные средства вложат в проект туристического комплекса «Коприно Посад». Потратить планируют 20 миллиардов рублей.

В Переславле-Залесском в ближайшее время будут реализовываться сразу несколько крупных проектов. Например на туристско-рекреационный комплекс на берегу Плещеева озера привлекаются инвестиции в размере 21 миллиарда 800 миллионов рублей. Помимо этого в планах аэродром для малой авиации «Брембола», а также строительство бассейна и спа-комплекса в отеле «Азимут».

Власти региона уверены, что развитие туризма позволить не только создать дополнительные рабочие места, но и стимулировать финансовый оборот, а также повысить доходы бюджета.

Таким образом общий объём планируемых вложений составляет около 50 млрд рублей. Для сравнения бюджет Ярославской области на 2022 год по статье «расходы» составляет 98,2 млрд рублей.

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