Москва, , 14:58 — REGNUM Держать валютные резервы России не на счетах иностранных банков технически невозможно. Об этом 25 мая заявил заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе отчёта в Госдуме.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Золотовалютные резервы потому и золотвалютные, а не золоторублёвые. Они действительно хранятся на счетах зарубежных банках, кроме золота — 2300 с лишним тонн золота все находятся внутри России», — заявил Кудрин.

«Валютные ресурсы страны могут быть только во внешних ценных бумагах или в валютах иностранных государств. Валютные ресурсы страхуют импортные поставки в Россию, в обычной жизни, когда функционируют золотовалютные резервы. Наиболее надёжными ценными бумагами являются ценные бумаги ведущих государств», — пояснил он.

Он также объяснил, почему невозможно держать валютные резервы не на корреспондентских счетах иностранных банков.

«Хранить мы можем только вне России. Фунт стерлинга может находиться на счетах корреспондентских счетах в иностранных банках, имеющих корреспондентские счета с британскими банками. Евро — только с европейскими», — подчеркнул Кудрин.

«Это правило мировое. Если кто-то решит сохранять средства в рублёвых ресурсах, они должны будут строго хранить на счетах корреспондентских рублёвых в наших российских банках», — указал он.