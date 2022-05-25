Донецк, , 14:56 — REGNUM Населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян из артиллерии вооруженными украинскими формированиями. Об этом 25 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Озеряновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:15 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что из порта в Мариуполе после проведенного там разминирования смогли выйти пять иностранных судов.