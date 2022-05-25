Джакарта, 25 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Индонезия и Франция будут совместно производить радары на заводе PT Len Industri, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

При производстве этого радара компания PT Len Industri сотрудничала с известной французской компанией Thales. Заместитель министра обороны Индонезии Мухаммад Хериндра заявил, что сотрудничество между компаниями заключается в производстве 13 радиолокационных модулей.

«Это сотрудничество очень позитивно для увеличения возможностей нашей отечественной оборонной промышленности», — заявили в компании PT Len Industri.

В военном мире радар GCI является одним из основных оборонных средств, функцию которого можно сравнить с «глазом» обороны. С радиусом действия, который может достигать 450 км, этот тип радара играет роль в обеспечении сопровождения самолетов-перехватчиков и поиске самолетов при выполнении их задач.