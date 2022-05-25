Москва, 25 мая, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Глобальной рецессии нет, есть только та, что касается Европы и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Как оказалось «сиеста» в Европе случилась везде кроме Германии, а одна Германия не способна всю экономику ЕС вытянуть только собственными силами.

Как и сама производительность труда, так и технологическая дельта в добавочной стоимости оказалась не достаточной в сравнении с темпами и нагрузкой, что есть в Азии.

Скомпенсировать соотношение 3 млрд населения с почти 1 млрд в ЕС и США вместе взятых не получается ни по производительностью.

Оказывается человек в Европе и США с компьютером и технологиями не даёт тоже производительности, что человек в Азии с тем, что есть.

При этом США ещё как-то показывают потребление, которое явно идёт в кредит возможностей», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день перспективы мировой экономики оцениваются экспертами далеко не радужно. Специалисты видят реальные риски рецессии мировой экономики, писала газета Financial Times.

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