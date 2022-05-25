Давос, Швейцария, , 15:01 — REGNUM Идея вступления в Евросоюз становится в Сербии и Северной Македонии менее популярной из-за не слишком уважительного отношения Брюсселя к этим странам. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил 25 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Александр Вучич Predsednik.rs

По его словам, из-за резкого падения популярности Евросоюза возникает вопрос, как бы сейчас проголосовали по поводу вступления в ЕС жители Сербии и Северной Македонии. О причинах такого отношения стоит задуматься.

«Если в этом есть вина наша и вина македонцев, то должна быть вина и кого-то другого, или стран-членов, или Брюсселя. <…> Если мы хотим движения к ЕС, нужен двусторонний подход, мы должны почувствовать уважение», — сказал Вучич.

Сербский лидер также заявил, что нельзя требовать от Белграда ежедневной смены политики в обмен на дотации и поддержку. Он пояснил, что говорит о призывах признать Косово и ввести санкции против России.

Он напомнил, что 23 года назад территориальная целостность Сербии была не очень-то важна для ЕС, тогда «Запад сам отнял у Сербии Косово». Теперь же целостность Украины лицемерно защищается любой ценой.

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