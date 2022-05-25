Кабул, 25 мая, 2022, 14:52 — ИА Регнум. «Фронт Азадеган» утверждает, что его силы атаковали дом начальника полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Карабаг провинции Кабул, кари Юнуса, известного как Акмаль. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

В заявлении фронта говорится, что в результате нападения было убито семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно заявлению, командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проживал в резиденции генерала Сафиуллы, бывшего правительственного чиновника.

«Фронт Азадеган» обвиняет кари Юнуса в присвоении собственности бывших правительственных чиновников и преследованиях мирных жителей уезда Карабаг.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали сообщение.