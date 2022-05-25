Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 15:08 — ИА Регнум. На севере Санкт-Петербурга мотоциклист, после столкновения с легким коммерческим автомобилем, выпал из седла и попал под колеса грузовика, сообщили 25 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

vk.com/spb_today Смертельное ДТП (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло утром 25 мая на Выборгском шоссе, 369. Около 07:50 мск 27-летний водитель мотоцикла Honda столкнулся с автомобилем Ford Transit. От удара мотоциклист вылетел из седла и попал под колеса самосвала.

«От полученных травм мужчина скончался на месте. Полицейские устанавливают детали смертельного ДТП», — рассказали в ведомстве.