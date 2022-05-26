Краснодар, 26 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. За три года экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда» в Красноярском крае составил 11,8 млрд рублей. Такие данные обнародовал на днях губернатор региона Вениамин Кондратьев. Подробности с совещания регионального проектного комитета по вопросу реализации нацпроектов сообщает пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова Поля подсолнечника

По оценке губернатора, Краснодарскому краю удается обеспечивать устойчивость реального сектора экономики. Высокие результаты показывают отрасли, вовлеченные в национальный проект «Производительность труда». Сегодня 195 кубанских компаний являются его участниками.

«За каждый вложенный бюджетный рубль предприятия вернули в экономику региона 63 рубля. Мы продолжим поддерживать тех, кто ориентируется на замещение импортной продукции и расширение экспорта на новые рынки сбыта», — сказал Вениамин Кондратьев.

По его словам, с начала 2022 года край лидирует в рейтинге страны по нацпроекту. Он опережает другие регионы по количеству участников и эффекту от внедрения бережливых технологий.

Наибольшую активность показывают обрабатывающие производства. Так, в Тимашевске повысят эффективность производства растительного масла. Руководство завода «Тимашевск Соя Продукт» подписало соглашения о вступлении в нацпроект «Производительность труда». Внедрять бережливые технологии на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций.

Компания производит и реализует кукурузное масло и жмых.

«Количество участников нацпроекта по всей стране уже перешагнуло отметку в три с половиной тысячи, и каждый день эта цифра увеличивается. Предприятия видят результаты от внедрения бережливых методик, и этот опыт становится лучшим подтверждением эффективности работы экспертов Регионального и Федерального центров компетенции. В сегодняшних условиях важно повышать конкурентоспособность отечественных товаров и производственную культуру», — считает министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

На втором месте среди участников нацпроекта — компании АПК. Для сельхозпредприятий, например, доступны финансовые меры господдержки Минсельхоза России. Более 10 компаний — участников нацпроекта получили субсидии на возмещение части затрат при модернизации производства.

«Регион на первом месте в стране по количеству обученных руководителей в рамках образовательной программы «Лидеры производительности» — более 400 человек за три года. Также Краснодарский край — первый субъект в России, организовавший на региональном уровне сотрудничество с банками по реализации ESG-принципов. Это позволит предприятиям получить доступ к льготному кредитованию», — сказал первый вице-губернатор Игорь Галась.

На экспертном совете Фонда развития промышленности Краснодарского края 12 апреля 2022 года льготные займы по программе «Бизнес оборот» одобрены сразу восьми предприятиям Кубани на общую сумму 330 млн рублей.

«Производители направят полученные займы на пополнение оборотных средств — на приобретение сырья, расходных материалов, а также комплектующих для выпуска промышленных партий продукции. Все займы по условиям программы будут предоставлены на срок 3 года с отсрочкой платежа по ставкам 3% и 4% годовых — в зависимости от вида предоставленного обеспечения», — пояснил директор краевого ФРП Дмитрий Королев.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Краснодарский край присоединился к нему в 2018 году. Планируется, что к 2024 году его участниками станут не менее 248 предприятий.