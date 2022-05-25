Москва, 25 мая 2022, 14:49 — REGNUM Для Индии, как и любой другой страны-экспортёра биржевых товаров (к которым относится и сахар), обеспечить достаточное предложение на внутреннем рынке для сдерживания роста цен вслед за мировыми значениями, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индии ограничило экспорт сахара в количестве до 10 млн т в течение сезона 2021–2022 гг.