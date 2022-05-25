Москва, , 14:49 — REGNUM Для Индии, как и любой другой страны-экспортёра биржевых товаров (к которым относится и сахар), обеспечить достаточное предложение на внутреннем рынке для сдерживания роста цен вслед за мировыми значениями, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Сахар

«В противном случае экспортёры получат сверхприбыль, часть которой поступит в бюджет государства в виде налога на прибыль, но рост цен разгонит инфляцию, что вызовет торможение развития экономики.

Неудивительно, что Индия ввела ограничения на экспорт сахара, при этом данная мера не должна оказать влияния на мировой рынок в плане возникновения дефицита.

Ведь в 2021 году Индия экспортировала около 9 млн тонн сахара, что ниже установленной квоты на экспорт в размере 10 млн тонн», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индии ограничило экспорт сахара в количестве до 10 млн т в течение сезона 2021–2022 гг.