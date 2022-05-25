* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 25 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Взрыв возле места проведения церемонии годовщины убийства бывшего лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле 22 мая стал первой попыткой покушения на высокопоставленных членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тех пор, как группировка вернулась к власти в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

На поминальной службе в честь Ахтара Мансура, которая длилась три часа, присутствовал ряд высокопоставленных представителей правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе заместитель премьер-министра, а также министры обороны и иностранных дел. Ахтар Мансур, второй лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит шесть лет назад в Белуджистане в результате удара американского беспилотника, когда возвращался в Пакистан из Ирана.

Первоначально ответственность за взрыв взяла на себя организация под названием «Национальный фронт свободных людей Афганистана» («Фронт Азадеган»), которая заявила, что её силы нанесли «смертоносный» удар по лидерам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В то же время, через несколько часов «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане) заявил, что теракт был результатом действий группировки.

«Фронт Азадеган» назвал заявление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лживым, не соответствующим действительности и необоснованным и опубликовал более подробную информацию о нападении.

Представитель фронта в Кабуле сообщил ВВС, что акция в отеле «Эстекляль» была запланирована за месяц до церемонии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что агенты фронта, проникшие в ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заложили взрывчатку в автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В заявлении «Фронта Азадеган» говорится, что акция была снята на видео, что является доказательством лживости заявления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Указанное заявление — составляющее совместной тактики разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако фронт ещё не выпустил это видео в эфир и не объявил, когда это произойдет.

«Национальный фронт свободных людей Афганистана» («Фронт Азадеган») был создан в сентябре 2021 года, через месяц после захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) власти в Афганистане. Основатели организации — афганцы, покинувшие Афганистан много лет назад и после окончания учёбы живущие и работающие в Европе и США. Представитель фронта в Европе сообщил ВВС, что его целью является «выведение Афганистана из нынешнего кризиса».

Помимо военных операций в самом Афганистане, фронт осуществляет политическую деятельность за пределами страны, и, по словам представителей этого фронта, в разных странах активно действует около 150 человек.

Флаг «Фронта Азадеган» — жёлтого цвета. Этот цвет и его оттенки никогда не использовались в качестве одной из составляющих флага Афганистана при всех предшествующих правительствах с момента создания Афганистана как такового Ахмад Шахом Дуррани в XVIII веке.

За девять месяцев правления «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было сформировано несколько военных группировок. Наиболее значимой из них является Фронт национального сопротивления, возглавляемый Ахмадом Масудом, сыном Ахмад Шаха Масуда, который ведёт борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в различных частях Афганистана, в основном в Панджшере и Андарабе на северо-востоке страны.

«Фронт Азадеган» заявляет, что у него налажены хорошие отношения с другими группировками, выступающими против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но операции фронта осуществляются самостоятельно. Представитель фронта в Кабуле сообщил ВВС, что его силы действуют в 15 провинциях Афганистана, включая Кабул, Тахар, Баглан, Панджшер, Бадгис, Гор и Хост.

По его словам, фронт насчитывает более 3000 боевиков, большинство из которых являются обученными солдатами, служившими в различных силовых структурах предыдущего правительства, включая министерства внутренних дел, обороны, национальной безопасности и спецназ.

Представитель фронта заявил, что организация закупает вооружение и технику на внутреннем чёрном рынке и не имеет внешней поддержки. Военное отделение фронта утверждает, что за последние четыре месяца провело более 50 операций против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель фронта также заявил, что в различных провинциях продолжается вербовка в ряды фронта и что вскоре сфера его деятельности будет расширена. Фронт заявляет, что вооружённая борьба против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет продолжаться до тех пор, пока в Афганистане не будет создано «законное правительство, в котором будут представлены все этнические группы».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментируют факт существования «Фронта Азадеган» и пытаются скрыть или преуменьшить вооруженные действия против своего правительства.