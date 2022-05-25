Элиста, 25 мая, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Калмыкии суд вынес приговор сотруднику полиции, обвиняемому в мелком взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что инспектор безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Городовиковский» в мае 2021 года на участке автодороги Яшалта — Соленое — Дивное дважды получил взятку от водителей за непривлечение их к административной ответственности. Доход полицейского составил 6 тыс. рублей. Злоумышленник сознался и раскаялся в содеянном.

Суд назначил сотруднику полиции штраф в размере 20 тыс. рублей и на 1,5 года ограничил право занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу пока не вступил.