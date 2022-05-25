Самара, , 14:52 — REGNUM Мужчину обвинили в покушении на убийство своего работодателя в Самарской области. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, в микрорайоне Крутые ключи у магазина между обвиняемым и его бывшим работодателем произошла ссора, в ходе которой фигурант уголовного дела нанес потерпевшему ранения.

«После совершения преступления молодой человек скрылся с места происшествия, побежал в свою съемную квартиру, где переоделся, после чего скрывался на территории Ульяновской области. Потерпевший в крайне тяжелом состоянии был доставлен в медицинское учреждение, где благодаря грамотно оказанной помощи его жизнь была спасена», — сообщает пресс-служба.

По данному факту в отношении мужчины 2003 года рождения было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу.