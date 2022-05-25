Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский («Единая Россия») поддержал предложение Центральной избирательной комиссии назначить вице-губернатора Северной столицы Максима Мейксина членом Горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса. Его кандидатуру Бельский оценил в рамках брифинга 25 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Бельский. (фото: личная страница политика в vk.com /aleksandr_belsky) Vk.com

«Чем больше профессиональных людей находятся в районе Исаакиевской площади (Горизбирком и Заксобрание располагаются в здании Мариинского дворца, — прим. ред.), тем легче работать. Поэтому я могу сказать, что Максим Семёнович очень профессиональный умный человек, который достойно будет справляться со своей работой в городской избирательной комиссии», — подчеркнул спикер.

Бельский напомнил о послужном списке Мейксина, который сейчас занимает ту же должность вице-губернатора по внутренней политике, которую ранее занимал сам спикер. К тому же нынешний Мейксин знаком со всеми партиями и имеет большой авторитет.

Отметим, что, по данным источников СМИ, после включения в состав комиссии Мейксин возглавит Горизбирком.

Напомним, что помимо Мейксина ЦИК предложил губернатору Петербурга Александру Беглову включить в Горизбирком Олега Зацепу, нынешнего заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

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