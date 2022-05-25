Давос, Швейцария, 25 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Грузия ожидает хотя бы символическое признание, что страна стала ближе к вступлению в Евросоюз. Об этом 25 мая завил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

George Kvizhinadze Грузинский танец

«Вопрос стоит так: скажем мы нашему народу, что Грузия получит символическую политическую декларацию или же нам нужно сказать ему, что сейчас неподходящее время», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что понимает опасения Брюсселя и нежелание «импортировать» в ЕС все проблемы, которые есть в Грузии. В то же время известно, что страна может длительное время быть кандидатом на вступление в этот союз. По мнению главы грузинского правительства, в сложившейся ситуации этот вопрос нужно решать быстрее.

«Мы понимаем, что присвоение статуса кандидата не означает членство, — сказал грузинский премьер-министр. — Но мы хотим ясности и нам нужно адекватное и соответствующее реагирование ЕС».

Напомним, что Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС, и в связи с этим Брюссель прислана ей анкету-опросник. Первую часть Тбилиси передал 2 мая, вторую половину — 10 мая.