Белград, 25 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» больше не заинтересован в услугах бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Об этом 25 мая заявил генеральный директор клуба Звездан Терзич.

Дарья Драй ИА REGNUM Артём Дзюба

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артёмом Дзюбой», — приводит слова Терзича «РБ Спорт».

Он отметил, что команде нужен быстрый и молодой нападающий.

Напомним, 22 мая Дзюба сообщил, что уходит из «Зенита», в котором играл с 2015 года. Сообщалось, что им интересуется «Црвена Звезда».