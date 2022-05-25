Симферополь, 25 мая, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Центры выдачи паспортов граждан Российской Федерации для жителей Херсонской и Запорожской областей могут открыться в Республике Крым. Об этом стало известно 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

«Центры выдачи паспортов РФ для жителей Херсонской и Запорожской областей при необходимости могут заработать в Крыму», — сообщает со ссылкой на крымские власти ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым упрощена процедура получения гражданства РФ для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.